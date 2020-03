Coop Centro Italia: la domenica i negozi saranno aperti solo la mattina

L’emergenza Coronavirus ha cambiato i ritmi dell’intero Paese. Ma non per i lavoratori dei supermercati che devono sostenere turni di lavoro estremamente impegnativi con forza e coraggio.Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento da parte dei soci e clienti con quelle di tutela e salvaguardia del personale impiegato nei punti vendita il Gruppo Coop Centro Italia da domenica 15 marzo modificherà gli orari domenicali dei propri punti vendita: i negozi Coop e Superconti normalmente aperti la domenica saranno aperti solo la mattina dalle 9,00 alle 13,00.Fino alla fine dell’emergenza sanitaria quindi i supermercati e gli ipermercati non apriranno più di domenica pomeriggio. Negli altri giorni della settimana i punti vendita saranno aperti regolarmente.Inoltre, a maggior tutela e sicurezza dei clienti e degli addetti alle casse, nei giorni scorsi sono state allestite le postazioni di tutti i punti di vendita con pannelli di protezione in plexiglass.