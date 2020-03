Comune di Siena: invariate per il prossimo anno le quote per il trasporto scolastico

"Per la gravità del momento che tutti noi stiamo vivendo con l’emergenza generata dal COVID-19 – ha detto l’assessore all’Istruzione Paolo Benini – per il prossimo anno scolastico, 2020/2021, resta invariata, la quota di compartecipazione alla spesa per usufruire del trasporto scolastico per le scuole d’infanzia comunali e statali".La decisione di confermare l’esonero per le famiglie con ISEE da 0 a 7.500 euro, e di mantenere il costo mensile di 22 euro per ISEE da 7.500,01 a 17.000, a 34 euro per situazioni economiche da 17.000,01 a 35mila euro e a 42 euro per importi superiori a 35.000,01, è stata adottata ieri, 19 marzo, dalla Giunta Comunale."L’Amministrazione – ha detto Benini – si riserva successive valutazioni dei costi del servizio in base alle misure economico-finanziarie che il Governo vorrà adottare, nei riguardi dei Comuni, a seguito della situazione che sta vivendo in nostro Paese".