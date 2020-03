Messaggio del Sindaco Luigi de Mossi ai senesi - VIDEO

Alle 11.15 di oggi, domenica 22 marzo, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato su facebook un messaggio inviato alla cittadinanza.



"Buongiorno sono qui per fare insieme il punto della situazione dopo le ultime decisioni del Governo - ha detto De Mossi -. Più state a casa e meno il virus si diffonde.

Siamo una popolazione disciplinata ma dobbiamo continuare ad esserlo fino alla fine di questo tunnel.

Grazie alla Polizia Municipale ed alla Misericordia da lunedì sarà attivo un sistema di sorveglianza anche tramite l'utilizzo di un drone.

Questa sera #SienaCanta ci invita tutti a tornare a cantare dalle nostre finestre e balconi.

Vi chiedo però, alle 21 dopo il suono di Sunto, di raccoglierci tutti in un minuto di silenzio per ricordare le tante, troppe persone che ci hanno lasciato a causa di questo maledetto virus.

Aiutatemi a condividere il video. Grazie!"



IL VIDEO