207 le persone controllate martedÃ¬ 24 dalla Polizia Municipale di Siena: due denunce

Sono state 207 le persone controllate ieri, martedì 24 marzo, dai droni e dalle pattuglie della Polizia Municipale. Altrettante le autocertificazioni acquisite e due le denunce scattate per violazione all’art. 650 del Codice Penale. Nessuna infrazione, invece, è stata rilevata dalle verifiche effettuate in 38 esercizi commerciali.I 7 droni, messi a disposizione e pilotati dal nucleo SAPR Protezione Civile Misericordia di Siena, hanno sorvolato i quartieri del Petriccio, Acquacalda, Cassia Sud (da Coroncina a Isola d’Arbia), la zona di via G. Gigli e Strada di Certosa.