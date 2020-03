Covid-19, Siena: 215 le persone controllate dalla Polizia Municipale mercoledÃ¬ 25 marzo

Sono state 215 le persone controllate ieri, mercoledì 25 marzo, dai droni che hanno sorvolato Scacciapensieri, Vico Alto, Coroncina, Isola d’Arbia, Montalbuccio, Strada dei Cappuccini e dalle pattuglie della Polizia Municipale che hanno sorvegliato il territorio comunale di Siena.Altrettante le autocertificazioni acquisite e due le denunce effettuate dalla municipale. La prima durante un controllo ad un pullman extraurbano proveniente da S. Quirico d’Orcia. Alla fermata di Isola d’Arbia, uno dei quattro passeggeri presenti, un cittadino extracomunitario, non ha saputo dare informazioni circa la destinazione che voleva raggiungere. Mentre l’altra ha interessato una persona proveniente da Buonconvento con la propria auto, che ha dichiarato di recarsi al Policlinico Le Scotte per una visita ortopedica, cosa risultata non vera, però, dagli accertamenti effettuati.Nessuna infrazione, invece, è stata rilevata dalle verifiche effettuate in 35 esercizi commerciali.