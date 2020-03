Comune di Siena: prorogata fino al 3 aprile la sospensione dei giochi leciti

Richiamando l’ordinanza del sindaco di Siena n° 108 del 17 marzo e in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto dell’11 marzo, le limitazioni per le attività di vendita di generi di monopolio (tabaccai) vengono prorogate fino al 3 aprile, fatte salve ulteriori e diverse previsioni.I tabaccai sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM e hanno l’obbligo di sospendere tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro come new slot, gratta e vinci e 10 e lotto, al fine di evitare la permanenza dei clienti negli spazi del negozio. Il mancato rispetto di tale provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. “Inosservanza provvedimenti dell’Autorità”.L’ordinanza è stata trasmessa alla Questura di Siena, alla Prefettura, alla Azienda USL Toscana Sud Est di Siena, al Comando Carabinieri di Siena, al Comando Polizia Municipale e ai competenti uffici comunali.