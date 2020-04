Contrasto diffusione Covid-19: operazioni di sanificazione e igienizzazione in Piazza del Campo a Siena

Questa mattina, mercoledì 1 aprile, si sono svolte le operazioni di sanificazione e igienizzazione in Piazza del Campo a Siena.Il servizio, che vede l’utilizzo di un macchinario capace di emettere vapore a 140°, è svolto da Sei Toscana su richiesta dell’Amministrazione comunale e rientra fra gli interventi straordinari messi in campo per il contrasto della diffusione del Covid-19.Erano presenti anche il sindaco di Siena, Luigi De Mossi e il direttore generale di Sei Toscana, Patrizio Ciotti che hanno monitorato le attività e ringraziato i dipendenti di Sei Toscana per l’impegno continuo e quotidiano in questi giorni di emergenza a servizio dell’intera comunità.