Siena, emergenza Covid-19: prorogate fino al 13 aprile le ordinanze sindacali

In ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il decreto dello scorso 1 aprile, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi ha emesso apposita ordinanza, la 116, con la quale ha prorogato, fino al prossimo 13 aprile, le misure sospensive e limitative delle attività di commercio su aree pubbliche, delle attività di somministrazione, artigianato e commercio alimentare; le misure restrittive inerenti l'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica; il divieto di accesso a tutte le aree verdi pubbliche, inclusa l'area della Fortezza Medicea; i limiti per le attività di vendita dei tabaccai, con sospensione di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro; il divieto di accesso a tutte le aree cimiteriali di competenza dell’ente, con eccezione per le agenzie funebri e il divieto di uso dei 5 fontanelli presenti sul territorio comunale.



Per quanto poi concerne il campo scuola in via Avignone e il velopattinodrono dell’Acquacalda l’ordinanza, oltre a confermare la sospensione dell'apertura al pubblico, dispone anche il divieto di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti.