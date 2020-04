Attorno all'1.20 della scorsa notte, un cittadino ha chiamato il 112, segnalando la presenza di una persona che stava camminando sulla carreggiata della tangenziale ovest di Siena, in direzione Grosseto, rischiando di essere investita.I Carabinieri sono subito intervenuti sul posto con le due autoradio NOR individuando l'uomo, un 52enne senza fissa dimora, in stato confusionale. E' stato fatto quindi intervenire il personale del 118 che ha trasportato il 52enne presso il policlinico di Siena.