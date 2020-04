Messaggio di una Buona Pasqua dal sindaco di Siena, Luigi De Mossi - VIDEO

Questa mattina, domenica 12 aprile, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha inviato un messaggio per augurare una Buona Pasqua ai cittadini senesi, in questa situazione di emergenza.



"Carissimi senesi,

grazie per tutto quello che state facendo. Siena ancora una volta dimostra tutto il suo senso civico e la sua forza solidale. Il mio augurio è che questo periodo sia anche un momento di riflessione per guardare al futuro con maggiore speranza e maggiore certezza.

Buona Pasqua"



IL VIDEO