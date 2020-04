Siena, emergenza Covid-19: domenica 109 controlli della Polizia Municipale, 4 persone sanzionate, chiuso un negozio

Le persone controllate ieri, domenica 12 aprile, giorno di Pasqua, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 109, altrettante le autocertificazioni acquisite.Quattro i cittadini sanzionati all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché si sono allontanati dalla propria abitazione senza un valido motivo.Verificati 7 esercizi commerciali: per uno di questi, un negozio di frutta e verdura situato in via dei Rossi è scattata la violazione sempre al D.L. 19/2020 e la chiusura provvisoria per la violazione dell’ordinanza del presidente della Regione Toscana perché il titolare era aperto quando non era possibile durante la giornata di Pasqua.I 7 droni, durante la mattinata, hanno controllato la zona del Petriccio, compresa strada delle Coste e Acquacalda, mentre nel pomeriggio, Vico Alto, Scacciapensieri e Strada delle Tolfe, ed è proprio grazie al loro controllo che è stata elevata una delle cinque sanzioni.