Siena, emergenza Covid-19: martedÃ¬ 207 controlli della Polizia Municipale e 4 persone sanzionate

Le persone controllate ieri, martedì 14 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 207, altrettante le autocertificazioni acquisite. Sono stati quattro i cittadini sanzionati in base all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatisi dalla propria abitazione senza un valido motivo.Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 34 esercizi commerciali, così come dal volo dei7 droni che, durante la mattinata, hanno controllato viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour, via Fiorentina e, nel pomeriggio, la zona del Petriccio, Belriguardo e Acquacalda.Inoltre, durante un posto di controllo è stato sanzionata una persona all’art. 135 del Codice della Strada per guida con patente straniera, anche se residente in Italia da più di un anno.