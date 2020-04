Siena, emergenza Covid-19: venerdÃ¬ 242 controlli della Polizia Municipale e una persona sanzionata

Le persone controllate ieri, venerdì 17 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 242, altrettante le autocertificazioni acquisite. Una di queste è stata sanzionata in base all’ex art. 4 del D.L. 19/2020, perché allontanatasi dalla propria abitazione senza un valido motivo.Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 31 esercizi commerciali, così come dal volo dei 7 droni che, durante la mattinata, hanno controllato la zona di Taverne d’Arbia e, nel pomeriggio, Petriccio, Strada delle Coste e Acquacalda