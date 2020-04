Messaggio del sindaco di Siena, Luigi De Mossi di sabato 18 aprile - VIDEO

Attorno alle 12 di oggi, sabato 18 aprile, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato su facebook un messaggio per fare il punto sulla situazione di emergenza da Coronavirus nella nostra città."Buongiorno, i dati sui contagi sono molto incoraggianti e li abbiamo ottenuti grazie al vostro senso di responsabilità e senso civico. Non bisogna mollare proprio adesso", ha scritto De Mossi nel testo che presenta il video."Ieri in Giunta abbiamo approvato un bando straordinario per l'erogazione di un contributo a sostegno dell'affitto riservato ai lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dall emergenza Covid-19. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito www.comune.siena.it e sui nostri canali social ufficiali.Sempre nella Giunta di ieri è stato approvato il Piano annuale delle assunzioni per il 2020 che prevede 45 nuovi ingressi all’interno del Comune. Tutti i dettagli su www.comune.siena.it e sui canali social del Comune.E ancora, la Giunta ha approvato la delibera relativa al Piano operativo ed alla variante al piano strutturale. La delibera ora è pronta per la discussione ed il voto del consiglio comunale.La Giunta dopo ampio confronto ha approvato quindi il piano che si compone delle norme generali relative al patrimonio edilizio esistente con grandi aperture e semplificazioni sui cambi di destinazione d’uso e con oltre 90 previsioni di nuove aree di trasformazione, accompagnate dalla previsione di nuove opere a favore della collettività , in particolare rotatorie, parcheggi e strade. Uno strumento che ci consentirà di dare impulso alla ripartenza dopo questa grave emergenza.Queste alcune delle comunicazioni nel video che vi chiedo di aiutarmi a condividere!Buon sabato a tutti voi e ancora grazie"