Messaggio del sindaco di Siena, Luigi De Mossi di domenica 19 aprile - VIDEO

Attorno alle 12 di oggi, domenica 19 aprile, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato su facebook un messaggio per fare il punto sulla situazione di emergenza da Coronavirus nella nostra città."Buongiorno, anche oggi nessun caso di positività nel nostro Comune. Sono dati incoraggianti per iniziare a studiare al meglio "la fase 2". Così il primo cittadino nella presentazione al video."Non dobbiamo mollare adesso anche perchè è grazie anche ai vostri sacrifici e senso civico se abbiamo oggi questi risultati.Altra buona notizia, da martedì torna in edicola il Corriere di Siena. Ho parlato a lungo con il direttore Davide Vecchi. Con Vecchi ci lega un lungo rapporto di amicizia ed anche professionale, avendo combattuto insieme proprio per questioni che riguardavano la libertà di stampa.L'auspicio è che questa ripresa possa permettere la riassunzione e la tutela dei giornalisti dell'edizione senese.Vi comunico inoltre che dal prossimo 20 aprile sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Istruzione/Infanzia/Nidi-d-infanzia-comunali sarà possibile trovare tutte le informazioni utili per presentare le domande di ammissione agli asili nido comunali, da inviare tramite procedura online o per posta certificata (PEC) a: comune.siena@postacert.toscana.it Vi auguro una serena domenica."