Ai domiciliari va a trovare la compagna: arrestato e incarcerato dai Carabinieri di Siena

Nella serata di ieri, domenica 19 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Siena hanno arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione un 40enne pregiudicato albanese, domiciliato a Siena.L’uomo era ristretto agli arresti domiciliari per una condanna inerente a reati di matrice predatoria e, a seguito di una delle tante verifiche effettuate per verificarne la presenza nell'abitazione, i Carabinieri della Stazione di Siena Centro hanno suonato al campanello senza ricevere nessuna risposta.Con alcuni accertamenti, i militari dell'Arma hanno ritrovato una vecchia istanza (non accolta), nella quale l'uomo aveva rischiesto di poter andare a trovare la compagna residente in città nella parte sud, dentro le mura. E proprio a casa della donna è stato rintracciato, nascosto sotto il letto per evitare la cattura, mentre la donna rassicurava i Carabinieri sul fatto che da molto tempo non lo vedeva.Condotto in caserma, dopo la redazione dei verbali inerenti al rintraccio e all’arresto, l’uomo è stato associato al carcere di Santo Spirito.