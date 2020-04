Emergenza Covid-19, la Giunta comunale di Siena approva schema per assegnazione contributi canoni di locazione

Continuano le azioni del Comune per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. "La scorsa settimana – informa l’assessore al Sociale Francesca Appolloni - la Giunta comunale ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento dei canoni di locazione, che molte famiglie in questo periodo di grande crisi economica generata dalla pandemia si trovano in estrema difficoltà a pagare".



A seguito infatti di quanto deliberato dalla Giunta della Regione toscana lo scorso 31 marzo con successiva integrazione del 14 aprile, l’amministrazione comunale si appresta all’emanazione di uno specifico bando che permetterà la formazione della graduatoria per l’assegnazione di questo sostegno economico indirizzato a tutte quelle persone che, a causa dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro con la conseguente drastica riduzione del reddito.



"Il Comune – prosegue Appolloni – ha deciso quindi di destinare a questa misura straordinaria i fondi stanziati per il contributo teso alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole".



Per accedere al bando è necessario: la residenza anagrafica nel Comune di Siena; la titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo; l’assenza di altri diritti pieni di proprietà o usufrutto su alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati entro 50 Km da Siena; un ISE (indicatore della situazione economica) non superiore a 28.684,36 euro; aver subito, rispetto a quanto percepito nell’aprile 2019, una riduzione del reddito familiare non inferiore al 30% a causa del Covid-19 nello stesso mese di quest’anno; non percepire, da parte di nessuno dei componenti della famiglia, benefici pubblici erogati in base al progetto regionale “Giovani sì-Misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione”, e non essere assegnatari di alloggi ERP.