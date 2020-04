Comune di Siena: a giugno saranno comunicate le modalitÃ  per il rimborso delle spese del trasporto scolastico

In considerazione della sospensione delle attività scolastiche, disposta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l’assessore all’Istruzione del Comune di Siena, Paolo Benini informa i genitori degli alunni e degli studenti iscritti al servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale "che si provvederà, a partire dal mese di giugno 2020, a comunicare le modalità di rimborso, o compensazione a vantaggio degli utenti per il periodo di abbonamento non usufruito. Le modalità, in corso di definizione, saranno successivamente rese note attraverso apposita comunicazione sui media locali, sul sito internet del Comune di Siena ( www.comune.siena.it ) e dell'Azienda di trasporti ( www.tiemmespa.it )".Si raccomanda, quindi, di conservare il proprio abbonamento in originale, anche ai fini della detraibilità della spesa dalla dichiarazione dei redditi.L’Amministrazione, per agevolare gli utenti nelle operazioni di iscrizione al servizio per il prossimo anno scolastico 2020-2021, sta predisponendo apposita piattaforma online, della cui attivazione verrà data specifica informazione.