Siena, prosegue l'attivitÃ  di derattizzazione

Prosegue l'attività di derattizzazione delle fognature del centro storico di Siena che si concluderà entro questa settimana e verrà ripetuta, mensilmente, come da programma prestabilito.L’intervento è già iniziato anche nelle scuole con un monitoraggio mensile, che seppure con i plessi scolastici chiusi, si rende comunque necessario, sia in forma di controllo, sia per prevenzione.Nel frattempo si è concluso quello teso ad eliminare le larve di zanzara dalle caditoie stradali che ha interessato tutto il territorio comunale.