Nonostante divieto di avvicinamento continua a perseguitare l'ex compagna: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Siena hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 45enne senese per ripetuti atti persecutori nei confronti della ex, sua coetanea.I fatti avevano avuto inizio nel novembre scorso, quando il 45enne non si era rassegnato alla conclusione del rapporto sentimentale voluta dalla donna. Aveva così iniziato a molestare e minacciare la donna che alla fine, esasperata dalla situazione, aveva sporto denuncia/querela ai Carabinieri. Dal racconto circostanziato della vittima degli atti persecutori, avvalorato da testimonianze di amici e conoscenti, il GIP presso il Tribunale di Siena aveva imposto all'uomo la misura cautelare dal divieto di avvicinamento alla ex compagna per il reato di atti persecutori.L'uomo però, nonostante il divieto, si era successivamente introdotto all'interno dell'azienda agricola della donna compiendo vari danneggiamenti in preda ad una crisi di rabbia.Non ritenendo più tollerabile la situazione, il Gip ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, ai quali l'uomo stato ristretto ieri, lunedì 20 aprile, dai militari dell'Arma che hanno dato così esecuzione al provvedimento.