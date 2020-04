Siena, non aveva piÃ¹ notizie dello zio 97enne che vive in Francia: l'anziano rintracciato in salute grazie a Polizia e Gendarmerie

Un senese di 68 anni si è presentato ieri, mercoledì 22 maggio, presso la Questura di Siena, per chiedere aiuto alla Polizia in quanto non aveva più notizie dello zio 97enne, originario dell’Amiata, che abita in Francia in un paese vicino a Cannes.L’uomo, mostrandosi molto preoccupato per le condizioni di salute del parente che vive solo, ha raccontato ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, pur chiamandolo ogni giorno al telefono dell’abitazione, dallo scorso 12 aprile non aveva più ottenuto risposta.Gli agenti si sono subito attivati, contattando il Centro di Cooperazione di Polizia italo-francese di Ventimiglia, che ha immediatamente interessato la Gendarmerie.Una pattuglia della Polizia francese si è quindi recata a casa dell’anziano nel primo pomeriggio, trovandolo fortunatamente in buono stato di salute, seguito quotidianamente da un infermiere. Ed è proprio tramite il sanitario che il nipote senese ha potuto riparlare con lo zio.Una storia a lieto fine, quindi, grazie alla professionalità della Polizia di Stato in collaborazione con gli agenti francesi.