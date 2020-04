Siena, emergenza Covid-19: giovedì 155 controlli della Polizia Municipale, nessuna sanzione

Le persone controllate oggi, giovedì 23 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 155, altrettante le autocertificazioni acquisite e nessuna sanzione emessa.



Tutto regolare anche dalle verifiche effettuate in 35 esercizi commerciali, così come dal volo dei 7 droni che hanno controllato le zone di Acquacalda, Petriccio, Belriguardo e strada delle Coste. Un accertamento in corso per un assembramento di persone in via Savina Petrilli.