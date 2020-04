Forza Italia Siena: ''Apprezziamo proposta di riduzione canone affitto per alloggi popolari''

"Esprimiamo viva soddisfazione per la disponibilità dell’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Luigi De Mossi, anche in qualità di presidente del “lode” senese, per aver formulato ufficialmente una proposta concreta per la riduzione del canone di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e la sospensione della decadenza in caso di morosità, seguendo un suggerimento avanzato qualche settimana fa da Forza Italia." Così una dichiarazione dei consiglieri comunali del Gruppo Forza Italia di Siena, Orazio Peluso, Maria Concetta Raponi e Lorenzo Lorè."La situazione economica conseguente al Covid-19 ha avuto ripercussioni non indifferenti sui soggetti più deboli, che in questo momento senza precedenti, hanno perso il lavoro o hanno avuto una importante diminuzione delle proprie entrate.Sostenere questi nuclei familiari rappresenta una azione forte e lodevole dell’amministrazione comunale, anche alla luce del fatto che Siena è uno dei pochi comuni italiani ad aver intrapreso questa scelta.Un plauso anche al presidente di Siena Casa Stefano Marzocchi sempre molto sensibile e vicino alle problematiche degli inquilini, per i quali e’ sempre intervenuto a loro sostegno, e che in questa occasione ha dimostrato ancora una volta di non voler lasciare nessuno indietro, accogliendo la proposta del sindaco Luigi De Mossi."