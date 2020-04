La Polstrada di Siena consegna dieci computer agli studenti del ''Sarrocchi''

Il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore "T. Sarrocchi" di Siena ha voluto dare in comodato d’uso ad alcuni studenti, che ne erano sprovvisti, i dispositivi elettronici necessari per il proseguimento delle lezioni a distanza.Così ha pensato di rivolgersi alla Polizia di Stato per la consegna, viste le note restrizioni alla circolazione.Ha contattato il dirigente della Polizia Stradale di Siena, che subito ha accolto l’invito, manifestando la più ampia collaborazione.Dopo aver ritirato 10 dispositivi presso la scuola, li ha consegnati ai ragazzi per consentire la ripresa dello studio. Forti le emozioni degli studenti che ora potranno seguire le lezioni virtuali e ritrovare i loro docenti e compagni di classe.