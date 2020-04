Messaggio del sindaco di Siena, Luigi De Mossi di sabato 25 aprile - VIDEO

Attorno alle 11.30 di oggi, sabato 25 aprile, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato su facebook un video messaggio per fare il punto sulla situazione di emergenza da Coronavirus nella nostra città e per ricordare la Festa del 25 Aprile.



"Buongiorno,

oggi è una giornata importante. Le notizie sui contagi da coronavirus nella nostra città, oggi zero casi, ci fanno ben sperare e a breve inzieremo a tornare a una vita con meno restrizioni. Questo però non vuol dire che potremo abbassare la guardia. Dovremo comunque uscire con la mascherina, rispettare le distanze di sicurezza e non mettere a rischio la nostra salute e quella dei nostri cari.



Oggi festeggiamo il 25 Aprile.

Il pensiero oggi va a chi ha combattuto sacrificando la propria vita per permetterci oggi di essere liberi.

Da quei morti, da chi ha combattuto, è nata la nostra Repubblica. Questa Repubblica che ci ha consentito tanti anni di pace, un progresso incredibile e soprattutto che ci ha consentito di essere donne e uomini liberi. Non ce lo dimentichiamo mai.

Viva tutte le persone che hanno fatto parte della Resistenza. Vi chiedo di aiutarmi a condividere!

Buon sabato a tutti voi e ancora grazie"



IL VIDEO