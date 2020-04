Messaggio del sindaco di Siena, Luigi De Mossi di domenica 26 aprile - VIDEO

Attorno alle 11.30 di oggi, domenica 26 aprile, il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato su facebook un video messaggio per fare il punto sulla situazione di emergenza da Coronavirus nella nostra città



"Buongiorno, un video veloce oggi per darvi gli ultimi dati aggiornati e per augurarvi una buona domenica.

Vi prego di rispettare le norme che ci hanno chiesto di rispettare.

Grazie a tutti" ha scritto De Mossi nella presentazione al video.



IL VIDEO