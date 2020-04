Siena, emergenza Covid-19: sabato 54 controlli della Polizia Municipale, 3 persone sanzionate per violazione al decreto sugli spostamenti

Le persone controllate ieri, sabato 25 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 55, altrettante le autocertificazioni acquisite. Tre le persone sanzionate in base all'ex art. 4 del D.L. 19/2020, perchè allontanatesi dalla propria abitazione senza un valido motivo.



Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 6 esercizi commerciali, così come dal volo dei 7 droni che hanno controllato le zone di Scacciapensieri, San Miniato, Montalbuccio, Cappuccini, Ginestreto, Sant'Andrea e Taverne d'Arbia.