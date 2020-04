Pd Siena: ''PerchÃ© pagare i due mesi dello stop forzato a causa del Coronavirus alla Siena Parcheggi?''

Pd Siena: ''Perché pagare i due mesi dello stop forzato a causa del Coronavirus alla Siena Parcheggi?''

Il Gruppo consiliare PD avanza una proposta per venire incontro agli utenti



"In tema di emergenza e di Coronavirus ci chiediamo se il Comune e Siena Parcheggi non abbiano valutato insieme la possibilità di riconoscere un abbuono sugli abbonamenti rispetto al periodo in cui i parcheggi sono rimasti vuoti e non si è potuto usufruire del servizio per le note limitazioni alla mobilità." Così un intervento dei consiglieri Alessandro Masi, Luca Micheli, Giulia Periccioli e Bruno Valentini del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Siena.



"Più in particolare, per gli abbonamenti con versamento rateale mensile si potrebbe studiare una modalità per non esigere almeno le rate di marzo ed aprile, ad esempio con abbuono per chi non le ha ancora versate e con imputazione dei saldi già effettuati alle rate di maggio e giugno.



E’ vero che ogni bilancio deve fare i conti con questa emergenza sanitaria ed i suoi risvolti economici, ma essendo Siena Parcheggi partecipata totalmente dal nostro Comune, un’iniziativa in questo senso sarebbe un segno concreto di solidarietà apprezzato dagli utenti ed utile alle economie familiari di tanti senesi."