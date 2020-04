Emergenza affitti, Pd: ''Firenze promuove tavolo tra categorie e proprietari. Cosa aspettiamo a farlo anche a Siena?''

Il Gruppo consiliare PD torna alla carica sull’emergenza affitti in città: è urgente l’intervento del Comune."Anche a Firenze l’Assessorato al bilancio e alle attività produttive ha convocato in videoconferenza un tavolo tra le associazioni dei proprietari e le categorie di commercio ed artigianato, per costruire un accordo sugli affitti tra locatori e locatari. Infatti, la sete generale di liquidità delle imprese può rendere difficile il rispetto dei pagamenti dei canoni e riguardare a sua volta anche la liquidità dei proprietari. E’ per questo che nelle città sono necessarie scelte condivise, che ogni comune deve promuovere e garantire." Spiegano i consiglieri del Gruppo consiliare Pd di Siena: Alessandro Masi, Luca Micheli, Giulia Periccioli e Bruno Valentini."Firenze sta immaginando anche piccole agevolazioni sull’IMU dei proprietari che riducano il canone rispetto a quello attuale per commercianti ed artigiani, come è auspicabile una misura nazionale di credito d’imposta per i mesi del post emergenza per gli stessi proprietari che rinegozieranno le locazioni con le attività produttive e le famiglie.Ripetiamo quindi l’urgenza di questo tavolo anche a Siena e richiamiamo il ruolo del Comune in questa vicenda, per gli operatori del commercio, del turismo, dell’artigianato e le famiglie della nostra città."