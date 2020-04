Siena, In Campo per le attivitÃ  di ristorazione

"Per tutto il periodo dell'emergenza, chiediamo al Comune di Siena di adottare tutte le misure di sostegno utili per la ripartenza di ristoranti, pizzerie, pub e bar, consentendo, ad esempio, l'utilizzo di spazi all’esterno, ove possibile, senza costi aggiuntivi, e riducendo sensibilmente o addirittura azzerando la tassa di occupazione del suolo pubblico. È necessario per la ripartenza, per evitare la chiusura delle imprese e salvaguardare l'occupazione." Così un intervento dell'associazione In Campo.