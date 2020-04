Siena, al via serie di asfaltature per 400mila euro

"Se le condizioni metereologiche ce lo permetteranno – annuncia l’assessore ai Lavori Pubblici di Siena, Sara Pugliese – già da domani, mercoledì 29 aprile, inizieranno dei lavori di asfaltatura che interesseranno varie parti della città per una spesa complessiva di 400mila euro. Interventi che renderanno più agevole la percorribilità delle strade e che ne accresceranno il livello di sicurezza".In programma, infatti, per domani e il giorno successivo l’asfaltatura della rotatoria in viale Mazzini e nelle rampe di ingresso del ponte di Malizia. A seguire viale Sclavo e, in parte, viale Bandinelli e la rotatoria di via A. Moro, oltre al completamento dell’intervento iniziato la scorsa estate in strada di S. Carlo e che aveva riguardato anche Pescaia, via Lombardi e altre arterie di scorrimento veicolare per un costo complessivo di 520mila euro.