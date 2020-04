La Croce Rossa di Siena dona 100 mascherine alla Polizia Stradale

Il Comitato di Siena della Croce Rossa Italiana, ha donato 100 mascherine ai poliziotti della Polizia Stradale di Siena e Montepulciano.Il dirigente della Polizia Stradale, Vice Questore Aggiunto Pietro Ciaramella, ha ringraziato ilpresidente e il vicepresidente del Comitato, Enrico Petrini e Giuseppe Giorgiadi, per il generoso gesto a nome di tutto il personale della Polizia Stradale.“Ringrazio il presidente Petrini per averci voluto omaggiare delle mascherine chirurgiche, particolarmente necessarie in questo periodo di pandemia. Le forze dell’ordine sono abituate a lavorare al servizio degli altri e questo gesto ci inorgoglisce poiché dimostra un segno di riconoscenza per quello che facciamo quotidianamente, soprattutto quando proviene da una organizzazione internazionale di volontariato a cui va la mia più grande stima e riconoscenza per l’abnegazione che i volontari stanno dimostrando in questo momento”.Il presidente Petrini dopo aver consegnato i dispositivi di protezione individuale, ha rimarcato che il gesto non è altro che un segno di gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato impegnati in prima linea a fronteggiare la terribile pandemia.