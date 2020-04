Siena, emergenza Covid-19: martedì 201 controlli della Polizia Municipale, una violazione alle norme anti contagio

Le persone controllate oggi, martedì 28 aprile, dalla Polizia Municipale sono state 201, altrettante le autocertificazioni acquisite. Una persona è stata sanzionata sanzionata in base all’ex art. 4 del D.L.19/2020, perché allontanatasi dalla propria abitazione senza un valido motivo.



Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 20 esercizi commerciali, mentre i droni, causa maltempo, non hanno potuto sorvolare la città.