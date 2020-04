Trovato a spasso per Siena senza motivo per la seconda volta: sanzione doppia

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio posta in essere dalle Fiamme Gialle senesi finalizzata soprattutto a prevenire qualsiasi comportamento che possa rivelarsi non conforme alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.Durante uno dei controlli effettuato a Siena, una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha notato una persona girovagare a piedi nella zona dell'Antiporto.Alla richiesta dei militari sulle motivazioni circa lo spostamento dal proprio domicilio, l'uomo non ha saputo fornire giustificazioni in merito. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il soggetto era stato già fermato appena pochi giorni prima e sanzionato per la medesima violazione.Invitato a fare immediatamente rientro presso la propria abitazione, all'uomo i finanzieri hanno contestato per la seconda volta la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che, in caso di recidiva, prevede il raddoppio della sanzione, ovvero 800 euro.Si rammenta, infatti, che lo spostamento all’interno dello stesso comune è ammesso esclusivamente per “situazioni di necessità”, “motivi di salute” e “comprovate esigenze lavorative”.