Inchiesta corruzione nei confronti di due vertici di Fises e Terrecablate

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siena, ha eseguito nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile, due misure cautelari interdittive nei confronti di due dirigenti di vertice di Fises e Terrecablate.A seguito di un'ampia e complessa indagine - spiegano i militari -, "la Procura della Repubblica di Siena, su proposta delle Fiamme Gialle di viale Curtatone, ha richiesto al GIP misure cautelari interdittive per due ipotesi di reato di corruzione per atti contrari all’esercizio delle rispettive pubbliche funzioni, consistenti nello scambio di favori tra i suddetti soggetti in un caso e tra uno dei predetti ed altro soggetto, dirigente di società privata, nell’altro."Il GIP di Siena ha accolto parzialmente la richiesta limitatamente ad un caso - spiegano i finanzieri -, disponendo la misura interdittiva della sospensione dalla carica nei confronti dei due dirigenti.Nel corso dell’esecuzione della misura sono state eseguite perquisizioni presso le abitazioni e presso gli uffici di tutti i soggetti indagati, complessivamente quattro persone.L’attività di indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Siena, era iniziata da più di un anno e si è sviluppata su un’ampia attività tecnica, riscontrata da acquisizione di documentazione di vario tipo e da informazioni testimoniali.