Centrodestra Siena: ''Le prime misure adottate dall’Amministrazione comunale di Siena sono di esempio per gli altri Comuni italiani''

"Un plauso al coraggio e all’autorevolezza con cui il sindaco di Siena Luigi De Mossi e la sua Giunta stanno guidando la città in queste settimane difficili, assumendo decisioni forti ma necessarie." Così una nota congiunta di Paolo Salvini – coordinatore comunale Lega Salvini, Enrico Tucci – presidente Fratelli d’Italia Siena “circolo Città Nostra”, Anita Francesconi – coordinatore provinciale Forza Italia."Teniamo a sottolineare come le misure assunte siano il portato di una elaborazione anche dei partiti del centrodestra, che hanno proposto, per il tramite dei loro assessori e consiglieri comunali, provvedimenti importanti divenuti poi realtà.I tre partiti del centrodestra hanno dato quindi un grande contributo di idee, come chiedeva il Sindaco, senza pretendere “tavoli o sedie” ma facendo valere idee e progetti concreti, diventati ancor più necessari, dopo l’ultima avvilente e inconsistente conferenza stampa del premier Conte.Di fronte alle incertezze ed alla confusione del governo nazionale, serviva un cambio di passo, per questo abbiamo ritenuto di fare la nostra parte. Ringraziamo il Comune che oggi ha assunto provvedimenti concreti per le imprese e la città come abbiamo chiesto."