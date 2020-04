Siena, emergenza Covid-19: mercoledì 210 controlli della Polizia Municipale, nessuna violazione alle norme anti contagio

Sono state 210 le persone controllate oggi, mercoledì 29 aprile, dalla Polizia Municipale di Siena, altrettante le autocertificazioni acquisite. Non è stata registrata nessuna violazione alle norme anti contagio da Coronavirus.



Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 29 esercizi commerciali, così come dal volo dei 7 droni che hanno sorvolato Costalpino, Sant’Andrea e Costafabbri.