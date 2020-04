Mugnai e Lorè (Forza Italia Siena): ''Grazie a Poggioni che lascia per motivi personali. Francesconi alla guida degli azzurri senesi''

Cambio della guardia alla guida del partito di Forza Italia a Siena, dove Pier Paolo Poggioni si trova a dover rassegnare, per motivi personali, le proprie dimissioni da coordinatore comunale degli azzurri.



I coordinatori regionale Stefano Mugnai e provinciale Lorenzo Loré hanno preso atto della scelta di Poggioni e, ai sensi dello Statuto, del subentro alla guida degli azzurri senesi della vice coordinatrice Anita Francesconi, coadiuvata dal consigliere comunale Maria Concetta Raponi e dalla squadra che sarà successivamente comunicata.



In attesa della convocazione del congresso comunale, si insedia, quindi, una nuova pattuglia per Forza Italia di Siena.



“Ringraziamo Pier Paolo Poggioni – dichiarano Mugnai e Loré – per il lavoro svolto con abnegazione in questi mesi. Non possiamo che accogliere le sue dimissioni, giunte per motivi personali su cui non possiamo incidere. Sappiamo però che Pier Paolo proseguirà nel dare aiuto alla dirigenza azzurra ogni volta che gli sarà possibile e con il medesimo entusiasmo che ha dimostrato fin qui”.



“Sono stati mesi molto intensi e stimolanti – conferma Poggioni - avrei certamente continuato a lavorare per Forza Italia, ma motivazioni personali mi hanno portato a lasciare l’incarico di coordinatore comunale; confermo però che, per quanto mi sarà possibile, non farò mai mancare il mio supporto alle iniziative del partito”.



Per il tributo a chi va, anche l’augurio di buon lavoro a chi subentra: “Anita Francesconi ha un profilo di lunga militanza azzurra, per il nostro lavoro e anche in vista delle scadenze elettorali regionali – insieme a Maria Concetta Raponi - rappresenta per Forza Italia una risorsa certa su cui tutti possiamo contare”.



“Ringraziamo Mugnai e Loré – concludono Francesconi e Raponi - per la fiducia in noi riposta; lavoreremo con passione al fianco dell’Amministrazione Comunale ma anche proiettate verso i prossimi appuntamenti elettorali, non perdendo mai di vista i valori e gli ideali sui quali si fonda il nostro Movimento”.