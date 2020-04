Indagini GdF, Fises: ''Piena collaborazione. Nessun rapporto economico tra Fises e Terrecablate''

La nota della Finanziaria Senese di Sviluppo in merito alla vicenda che ha interessato la società

“Questa mattina è stata effettuata una perquisizione da parte della Guardia di Finanza, su decreto della Procura della Repubblica di Siena, ed è stata contestualmente notificata al direttore generale una ordinanza interdittiva di sospensione dall’attività per due mesi. La società ha fornito piena collaborazione nello svolgimento delle attività di perquisizione e rileva comunque che, allo stato, non emergerebbero dal punto di vista amministrativo profili di irregolarità o criticità nelle pratiche oggetto di attenzione”. Questa è la nota della Finanziaria Senese di Sviluppo in merito alla vicenda che ha interessato la società questa mattina ( vai all'articolo ).“L’ente, nella massima fiducia e collaborazione verso gli enti inquirenti e la Magistratura, confida che la situazione sia chiarita al più presto e in tempi rapidi, anche tenuto conto della delicatezza e importanza della funzione di Fises nell’erogazione del credito a imprese e artigiani del territorio, che in questo gravissimo momento di crisi conseguente alla pandemia da Covid-19 riveste una fondamentale rilevanza sociale, istituzionale ed economica.Da ulteriori verifiche la Finanziaria può affermare che non risultano rapporti finanziari tra la società e Terre Cablate Reti e Servizi”.