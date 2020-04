Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 8 maggio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 in modalità video conferenza



Il Consiglio comunale di Siena è convocato per il giorno venerdì 8 maggio alle ore 9, in modalità videoconferenza, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 64 2020 SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DECEDUTO – CONVALIDA.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 61 2020 PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "IL PODERUCCIO"- INTERVENTO 3 DELL'ART. ATI 7 - PARCO AGRICOLO SPORTIVO "CITTADELLA DELLO SPORT"- ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. T. N. 65/20143 APPROVAZIONE VERBALE 59 2020 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (05/03/2020).4 COMUNICAZIONI 60 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.5 INTERROGAZIONE 8 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SU MANCATA CITAZIONE DI SIENA NEL FILM SIX UNDERGROUND.6 INTERROGAZIONE 9 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO ALLA MANUTENZIONE DEI CARTELLI STRADALI RECANTI LA DICITURA “COMUNE DI SIENA CAMPAGNA SICUREZZA STRADALE”.7 INTERROGAZIONE 14 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO SUL DASPO URBANO.8 INTERROGAZIONE 15 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA MARIA CONCETTA RAPONI IN MERITO ALLE DIMISSIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE.9 INTERROGAZIONE 16 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PER LA STESURA DI UN REGOLAMENTO PER I CENTRI STORICI E ALLA PROMOZIONE DI UNA LEGGE NAZIONALE SUI CENTRI STORICI DELLE COSIDDETTE “CITTA'D'ARTE”.10 INTERROGAZIONE 17 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA MARGINALIZZAZIONE DELLE COMPAGNIE TEATRALI SENESI.11 INTERROGAZIONE 18 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ACCORDO CON SEI TOSCANA PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO.12 INTERROGAZIONE 20 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEGLI SPAZI DELLE “LOGGE DEL PAPA”.13 INTERROGAZIONE 23 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SULLE ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILIARI DEL COMUNE DI SIENA.14 INTERROGAZIONE 24 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DEGLI ACCORDI INTRAPRESI CON I RESIDENTI DI VIA VIVALDI PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA.15 INTERROGAZIONE 25 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SUI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE DI RAVACCIANO.16 INTERROGAZIONE 26 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE SULLA RISOLUZIONE DEI NUMEROSI CANTIERI ANCORA IN ESSERE NELLE VIE CITTADINE PERIFERICHE.17 INTERROGAZIONE 27 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI SULL'ENTITA'DELL'ECOTASSA PER L'UTENZA DELLA CITTA'.18 INTERROGAZIONE 28 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULL'ANNUNCIATO SPOSTAMENTO DEL MERCATO IN FORTEZZA.19 INTERROGAZIONE 31 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA DAVIDE DORE IN MERITO ALL'ATTUALE SITUAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL LATERINO.20 INTERROGAZIONE 40 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI, GRUPPO MISTO DAVIDE CIACCI, FRATELLI D'ITALIA BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI SULLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESENTI FINO AD OGGI ALLA BANCA DATI NAZIONALE ISTITUITA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE.21 INTERROGAZIONE 44 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DEL PALAZZO DI SAN GALGANO IN SIENA.22 INTERROGAZIONE 47 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE'RELATIVA AL SOVRAFFOLLAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LE SCOTTE DI SIENA.23 INTERROGAZIONE 48 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALL'ABBATTIMENTO DI UN ABETE IN VIA MARTIRI DI MONTEMAGGIO CIVICO N. 11.24 INTERROGAZIONE 54 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLA SOSTA DI AUTOVETTURE IN PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA.25 INTERROGAZIONE 57 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, VOLTIAMO PAGINA CARLO MARSIGLIETTI, FEDERICO MINGHI CIRCA L'INSTALLAZIONE DEI LAMPIONI DELL'ILLUMINAZIONE IN VIA SOCINO.26 INTERROGAZIONE 58 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI GRUPPO MISTO LAURA SABATINI, VOLTIAMO PAGINA FEDERICO MINGHI, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SU DISAGI DEGLI ABITANTI PER MANCATA POTATURA DEI LECCI IN VIA MAMELI.27 MOZIONE 19 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA ALESSANDRA BAGNOLI, MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA O ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI UNA TARGA O CIPPO COMMEMORATIVO IN RICORDO DI NORMA COSSETTO (MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE).28 MOZIONE 30 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA”.29 MOZIONE 38 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI IN MERITO ALLE GRAVI CRITICITA'DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SIENA.30 MOZIONE 43 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, ALESSANDRA BAGNOLI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI PER INTRODURRE L'ESECUZIONE DELL'INNO DI MAMELI ALL'INIZIO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.31 MOZIONE 41 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO AL CONTRASTO ALL'ABUSO DELLE SOSTANZE ALCOLICHE.32 MOZIONE 42 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, DAVIDE DORE IN MERITO ALL'INTITOLAZIONE DI UNA SALA DEL COMUNE DI SIENA AI CADUTI DELLE FORZE DELL'ORDINE.33 MOZIONE 45 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI PERCHE'IL COMUNE PROMUOVA, IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE SUPERIORI DI SIENA, APPROFONDIMENTI SCIENTIFICI SULLA TRAGEDIA DELLE FOIBE.34 MOZIONE 55 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI PER RISERVARE UNO SPAZIO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SENESE NEI PROSSIMI “MERCATINI DI NATALE” CHE VERRANNO ALLESTITI A SIENA.35 MOZIONE 65 2020 MOZIONE DEI CONSIGLEIRI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE VALLI E AREE VERDI DELLE 17 CONSORELLE.