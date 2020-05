Comune di Siena: dal 4 maggio parziale riapertura del Servizio demografico

Da lunedì 4 maggio, in attuazione della fase 2 dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, i Servizi demografici del Comune di Siena attueranno una parziale riapertura al pubblico, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.Per recarsi negli uffici in via Salicotto 6, gli utenti potranno prenotare un appuntamento tramite agenda online nel sito del Comune www.comune.siena.it , mentre per la sede decentrata in via Tolomei 7 si potrà prenotarsi chiamando lo 0577/292675 o tramite email a ufficiodecentrato@comune.siena.it.