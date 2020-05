Consorzio Terrecablate, il Cda si riunisce: ''Auspichiamo chiarezza al piÃ¹ presto''

"Nel pomeriggio di mercoledi 29 aprile il Consorzio Terrecablate, per tramite del suo presidente è stato informato del provvedimento di sospensione dai pubblici uffici dell’Amministratore Unico della società controllata Terrecablate Reti e servizi srl. Nella giornata di oggi (ieri, giovedì 30 aprile, ndr) è stato convocato con urgenza il cda del Consorzio, appena concluso, che si dichiara completamente estraneo ai fatti oggetto dell’indagine, per definire in tempi rapidi la adozione dei provvedimenti che assicurino alla controllata la continuità dell’operatività e la garanzia dei servizi nei confronti della clientela." Così una nota del Consorzio Terrecablate in merito alle indagini della Guardia di Finanza ( vai all'articolo )."Il consiglio di amministrazione, nell’esprimere la piena fiducia nell’operato della Magistratura inquirente affinché rapidamente faccia luce sui fatti oggetto di indagine, esprime vicinanza al dott. Turillazzi che saprà rispondere agli addebiti contestati."