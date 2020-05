Tiemme, fase 2: l’organizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani dal 4 maggio

Il servizio urbano di Siena sarà rinforzato e potenziato rispetto alla modalità seguita nella fase 1

Da lunedì 4 maggio, in coincidenza dell’inizio della fase 2 della gestione dell’emergenza Covid-19, i servizi di trasporto extraurbani ed urbani gestiti da Tiemme/Siena Mobilità nel bacino di Siena seguiranno nuove modalità, in vigore fino a nuove comunicazioni.Questo nuovo quadro di servizi sarà eventualmente aggiornato in base a nuove esigenze che scaturiranno dagli esisti dei monitoraggi e della eventuale crescente domanda di trasporto.In considerazione dell'equilibrio raggiunto tra utenza trasportata e capienza a bordo dei mezzi, i servizi extraurbani della provincia di Siena continueranno ad essere svolti seguendo l’orario in vigore nel “sabato non scolastico”, potenziato dalle corse bis via via introdotte e precedentemente comunicate durante la fase 1 (per dettagli si rimanda al sito www.tiemmespa.it ).Anche in questo caso, i servizi della Linea 131 Siena-Firenze continueranno a seguire l’orario festivo, potenziato da una coppia di corse bis rapide (con prolungamento a Calenzano), ovvero la partenza delle ore 6.35 da Siena per Campi Bisenzio e quella delle ore 16.50 da Firenze/viale Magellano per Siena. I servizi della Linea 138 Siena-Arezzo continueranno a seguire la cadenza “feriale sabato”. Invariati, rispetto alla fase I, anche i servizi della linea Siena-Grosseto.Il servizio urbano di Siena sarà completamente rivisto, abbandonando l’attuale servizio festivo. I collegamenti urbani seguiranno la validità "feriale estivo sabato" pur con alcune eccezioni, ovvero:Linee s1 – s6 seguiranno la frequenza oraria (anziché 30’) esattamente come nei giorni festivi.Linee s2 – s17 seguiranno la frequenza oraria (anziché di 30’) sia mattina che pomeriggio.Linea s4 seguirà la frequenza oraria sia mattina che pomeriggio.Saranno potenziati i collegamenti dal centro città con la Stazione Fs/Autostazione di via Lombardi e il Policlinico con linee s77 e s17.I servizi delle linee notturne 50N e 60N continueranno ad essere, per il momento, sospesi.I servizi urbani di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e San Gimignano, continueranno a seguire la validità festiva. Le integrazioni via via inserite nella fase 1 possono essere consultate sul sito www.tiemmespa.it In considerazione dell’entrata in vigore di un orario di servizio completamente inedito, tutti i quadri orari esposti alle paline di fermata saranno completamente aggiornati e sostituti.L’invito per l’utenza è quello di consultare il sito www.tiemmespa.it prima di mettersi in viaggio e consultare i dettagli dei servizi disponibili.