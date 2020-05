Movimento Civico Senese: ''Nuove proposte per aiutare le imprese cittadine''

"Come ben sappiamo l’emergenza derivante dalla pandemia Covid-19 investe ogni aspetto della nostra vita e le sue ripercussioni sono destinate a prolungarsi nel tempo in ogni settore economico e produttivo.Da qui la necessità di pensare ad interventi e soluzioni che facilitino una ripresa comunque difficile ed incerta." Così l'inizio di un intervento del Movimento Civico Senese."Siamo convinti che in una situazione totalmente nuova ogni idea, anche la più ardita, sia buona e meritevole di attenzione ed è con questo spirito che abbiamo apprezzato lo sforzo dell’Amministrazione comunale di mettere in campo una serie di azioni per portare un po’ di ossigeno al commercio ed alle imprese locali.Per parte nostra intendiamo portare un contributo di idee proponendo alcuni interventi a corollario e completamento di quelle messe in campo dalla giunta comunale.In particolare:1. riteniamo opportuno che le agevolazioni proposte siano destinate ai titolari di attività commerciali alla data di emanazione del DPCM del 12 marzo 2020 al fine di evitare manovre speculative esterne;2. che le estensioni nella concessione di suolo pubblico debbano valere almeno per un biennio;3. che venga concessa alle attività di ristorazione, nel rispetto dei canoni estetici e di decoro pubblico, la possibilità di una più ampia chiusura degli spazi esterni con strutture mobili in modo tale da favorire l’aumento dei posti a sedere, tenuto conto nella necessità di osservare i protocolli relativi al distanziamento sociale;4. di modificare le scadenze entro le quali versare i canoni di occupazione del suolo pubblico evitando scadenze coincidenti con i periodi di minor afflusso turistico che, ovviamente, comportano contrazioni anche importanti degli incassi;5. possibilità di stabilire il pagamento di una quota fissa del canone si occupazione del suolo pubblico (es. 70%) ed una quota variabile individuata in accordo con le associazioni di categoria legata alla redditività dell’annata6. prevedere la possibilità per i bar di installare, ove possibile, piccoli banconi all’esterno dei locali per facilitare la somministrazione in sicurezza.Su questi ed altri temi il Movimento Civico Senese ha avviato un costruttivo confronto con l’assessore comunale Francesco Michelotti e con il Circolo cittadino di a Fratelli d’Italia presieduto da Enrico Tucci."