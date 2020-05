Siena, emergenza Covid-19: sabato 168 controlli della Polizia Municipale, nessuna violazione alle norme anti contagio

Le persone controllate ieri, sabato 2 maggio, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 168, altrettante le autocertificazioni acquisite. Nessuna violazione alle norme anti contagio rilevata.



Tutto regolare anche dalle verifiche effettuate in 12 esercizi commerciali, così come dal volo dei i 7 droni che hanno sorvolato viale Vittorio Emanuele II, viale Cavour, via Quinto Settano, via Fiorentina e via Celso Cittadini, e che termineranno la loro opera di controllo a partire da lunedì 4.