Siena, emergenza Covid-19: domenica 65 controlli della Polizia Municipale, una violazione alle norme anti contagio

Le persone controllate ieri, domenica 3 maggio, dalla Polizia Municipale di Siena sono state 65, altrettante le autocertificazioni acquisite, ed una la sanzione elevata in base all’ex art. 4 del D.L.19/2020.



Tutto regolare dalle verifiche effettuate in 8 esercizi commerciali, così come dal volo dei i 7 droni che hanno sorvolato le zone dell’Acquacalda, Petriccio e Cappuccini e che da oggi non saranno più in servizio.