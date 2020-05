Il Comune ringrazia il Siena Club Fedelissimi per dono di solidarietÃ  agli studenti

E’ un grazie caloroso, quello espresso al Siena Club Fedelissimi, da parte del sindaco di Siena, Luigi De Mossi e dell’assessore all’Istruzione Paolo Benini per aver ricevuto in dono 10 mini router per il collegamento ad Internet. "L’apprezzatissimo gesto di solidarietà - informa Benini - ci è stato comunicato da Lorenzo Mulinacci, presidente del Consiglio direttivo del Club. I Fedelissimi, in questo periodo di pandemia, hanno dimostrato grande sensibilità verso quella parte di studenti che si trovano a dover seguire le lezioni dalle proprie abitazioni".Come si legge infatti nella mail inviata: "Il nostro gesto è una piccola goccia nel mare dell’emergenza, ma ci fa piacere pensare che in qualche modo possiamo alleviare, seppur in minima parte, i disagi di qualche giovane studente"."Non appena saranno consegnati i dispositivi - prosegue l’assessore - sarà mia premura informare i dirigenti scolastici affinché siano distribuiti a chi ne ha più necessità, come richiesto dal Siena Club Fedelissimi".