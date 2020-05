Fase 2: si intensificano i controlli della Polizia Municipale di Siena

Dall’11 maggio riprenderà il servizio di accertamento sui divieti di sosta per lo spazzamento delle strade

È iniziata la fase 2 dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 che ha portato a un aumento della circolazione di veicoli e pedoni, dovuto a maggiori possibilità di spostamento.Nei prossimi giorni sarà intensificata, da parte della Polizia Municipale di Siena, l’attività sul territorio per garantire i livelli di sicurezza: dalle zone centrali a quelle periferiche. Mentre da lunedì 11 maggio riprenderà anche il servizio di accertamento sui divieti di sosta per lo spazzamento delle strade.Si invitano i cittadini a mantenere prudenza e responsabilità per prevenire il contagio da Covid-19 e a segnalare eventuali comportamenti scorretti.