Siena, in 6 a bordo di un minivan senza mascherina: sanzionati dalla Guardia di Finanza

Durante un controllo effettuato nel centro di Siena, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale, ha fermato un minivan con a bordo sei persone senza alcun dispositivo di protezione individuale e, ovviamente, in violazione dell’obbligo del "distanziamento sociale".I militari hanno proceduto ad acquisire le generalità dei presenti e ad effettuare ulteriori accertamenti che hanno permesso di appurare come i sei, tutti dell’Est Europa, fossero dipendenti di una ditta dedita al supporto alla produzione vegetale.Per ognuno di loro è scattata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19 che, in caso di violazione avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo, va da 533 a 4.000 euro.Prosegue quindi l'attività di controllo dei finanzieri, svolta allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento non conforme alle misure di contenimento del contagio, nei confronti delle attività commerciali e delle persone fisiche.