Terme di Petriolo, due 23enni trovati a fare il bagno e sanzionati dalla Guardia di Finanza

Nell'ambito dei controlli effettuati allo scopo di prevenire violazioni alle norme anti contagio, i finanzieri del Comando provinciale di Siena hanno sanzionato due giovani che stavano facendo il bagno in un'area pubblica alle Terme di Petriolo, nel comune di Monticiano.La pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha notato un'autovettura parcheggiata nelle adiacenze delle terme. Dopo essersi avvicinati al veicolo, i finanzieri hanno notato la presenza di due persone intente a fare il bagno nell'area pubblica termale.Non senza fatica, i militari sono riusciti a far uscire dall’acqua i due, entrambi 23enni italiani, residenti in altri comuni della provincia senese.Dopo averli invitati a fare immediato rientro presso le loro abitazioni, per entrambi è scattata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19 che, in caso di violazione avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo, va da 533 a 4.000 euro.L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi a tutela della collettività, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo.